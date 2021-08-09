Насколько вакцинация снизила тяжелые случаи коронавируса в Украине: данные Минздрава

За последние три месяца, только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь были вакцинированы двумя дозами. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Вакцинация предотвращает тяжелый COVID-19 в 15 раз

Такие данные опубликовало Министерство здравоохранения, однако отметили, что это предварительные данные. В статистике не учтены бессимптомные случаи заболевания, а также случаи, когда люди не делали тестов и не обращались за медицинской помощью.

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То есть, статистика ярко подтверждает то, что все имеющиеся в Украине вакцины эффективны против тяжелого течения коронавирусной болезни.

В Минздраве в очередной раз призвали украинцев вакцинироваться и не ждать новой волны COVID-19.

Темпы вакцинации в Украине

От начала вакцинальной кампании привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу – 4 137 071 человек, полностью иммунизированы – 2 401 647 человек.

За прошедшие сутки в стране вакцинировали 51 445 человек, в том числе первую дозу получили 30 988 человек, вторую дозу – 20 457 человек.

Всего проведено 6 538 718 прививок.

Записаться на прививку против COVID-19 можно на сайте ведомства или по телефону контакт-центра Минздрава: 0 800 60 20 19.