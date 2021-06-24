Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. По словам Ляшко, все имеющиеся профилактические меры работают, тест-системы тоже не нужно менять.

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Виктор Ляшко "Лечение – это отдельный вопрос. Той терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, защищены”.

Что известно о штамме Дельта

Источник: The Lancet