Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. По словам Ляшко, все имеющиеся профилактические меры работают, тест-системы тоже не нужно менять.
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Виктор Ляшко
"Лечение – это отдельный вопрос. Той терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, защищены”.
Что известно о штамме Дельта
Источник: The Lancet
- Сейчас его зафиксировали в 92 странах мира.
- Штамм Дельта отнесен к перечню вызывающих "особое беспокойство". Он гораздо заразнее других штаммов.
- Врачи утверждают, что пораженные штаммом Дельта вдвое чаще попадают в стационар, чем инфицированные штаммом Альфа (британским).
- Основная опасность нового вида коронавируса в том, что он распространяется, в основном, на молодежь от 12 до 20 лет.
- В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.
- Этот штамм зафиксировали в Украине 23 июня. Дельту обнаружили у двоих человек – это женщина 66 лет и ребенок 16 лет, которые недавно вернулись из России.