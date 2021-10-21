Исследователи из Эдинбургского университета в Шотландии собрали данные с Национальной платформы наблюдения за вакцинами страны, чтобы определить эффективность вакцин против смерти.

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Данные всей страны

Исследование является первым, которое показало данные всей страны, насколько эффективны вакцины для предотвращения летальных исходов от варианта Дельта, который является наиболее доминирующим штаммом.

Ученые проанализировали данные 5,4 миллиона человек в Шотландии в период с 1 апреля по 27 сентября этого года. За этот период 115 тысяч человек получили положительный тест на коронавирус и зафиксировали 201 смерть.

Защита вакцин от штамма Дельта

По результатам различных исследований, эффективность вакцины от компании Pfizer составляет примерно от 20% до 50% в защите от заражения коронавирусом, если оно вызвано штаммом Дельта.

При этом в первый месяц после инъекции уровень защиты достигает 86%, а через 6 месяцев может упасть ниже 40%. Но вакцинация этим препаратом на 90% защищает от смерти. Команда также обнаружила, что вакцина AstraZeneca была на 91% эффективна в предотвращении смерти.

Наши исследования показали обнадеживающие результаты. Вакцина остается эффективным средством защиты нас от смерти от наиболее доминирующего варианта COVID-19,

– заявили ученые.

Недавно израильские ученые проанализировали эффективность вакцинации против коронавируса среди подростков, в частности изучали противодействие штамма Дельта. Исследование показало, что вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 является высокоэффективной против мутированной версии вируса.