Добавки с витамином D фактически не защищают от простуды. Поэтому принимать их для профилактики данных заболеваний не нужно.

В исследовании приняли участие 16 тысяч жителей Австралии в возрасте 60-84 лет. Одна часть из них ежедневно получала добавки с витамином D в дозе 60 000 международных единиц, другая – плацебо в течение пяти лет, пишет The Lancet.

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Ежегодно участники заполняли отчеты о состоянии своего здоровья. 2 600 человек вели подробные дневники здоровья в течение восьми зимних недель.

Витамин D и простуда

У людей, которые получали добавки с витамином, простудные симптомы были немного слабее и в среднем длились не так долго. Однако это отличие нельзя назвать клинически значимым – разница в количестве "простудных" дней за зимний сезон составила полдня.

Ученые считают, что эти данные могут говорить о потенциальной пользе добавок для иммунной системы у некоторых людей.

Авторы подчеркивают, что у большей части участников исследования не было дефицита витамина D. Они не исключают, что более выраженный эффект витамина может быть у людей, которым этого витамина не хватает.

Витамин D и коронавирус

Это исследование было проведено до того, как началась пандемия COVID-19, поэтому не поднимало вопросов, связанных с указанной инфекцией.