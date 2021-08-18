Насколько восстанавливаются легкие после коронавируса

Ученые впервые изучили состояние легких людей, которые выздоровели после коронавирусной инфекции. Оказалось, что все гораздо лучше, чем считалось ранее.

Уникальное исследование

Американские ученые провели первое в своем роде исследование: они гистологически изучили легкие людей, которые выздоровели после COVID-19. В научной работе они проанализировали строение легочной ткани 11 человек, перенесших коронавирусную инфекцию различной степени тяжести.

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К моменту получения образцов тканей у них не было никаких симптомов этого заболевания. Ткани для анализа были получены, когда этим пациентам проводилась резекция легких по другим показаниям через 24 – 142 дня после COVID-19.

Строение легких участников исследования сравнили с образцами легких тех, кто никогда не болел COVID-19, и тех, кто умер от этой болезни.

Легкие полностью восстанавливаются после коронавируса

Исследование показало, что у людей, которые полностью выздоровели после COVID-19, в легких не осталось никаких патологических изменений. Их легочная ткань не отличалась от легких людей, которые не болели коронавирусной инфекцией.

Ученые считают результаты своего исследования обнадеживающими. По их мнению, у большинства людей, которые выздоровели от COVID-19, в легких не должно быть существенных долгосрочных изменений.

В будущих исследованиях ученые хотят выяснить, почему некоторые пациенты выздоравливают полностью, а другие – нет.

Ранее ученые нашли простой способ побороть постковидный синдром. Оказалось, что физические нагрузки быстро улучшают состояние пациентов.