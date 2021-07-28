Как происходило исследование

Ученые Университета Глазго рассмотрели данные более 1,3 миллиона пациентов, зарегистрированных в национальной системе здравоохранения Шотландии. В этой группе более 27,7 тысячи человек были отнесены к группе высокого риска по состоянию здоровья, еще 353 тысячи – группа среднего риска.

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Уязвимым пациентам рекомендовали строгую самоизоляцию в период с марта по май 2020 года, когда в Великобритании случилась первая вспышка COVID-19.

Насколько часто возникают осложнения

Результаты показали, что за этот период среди людей, нуждающихся в повышенной защите от инфекции, было выявлено 299 случаев COVID-19, из них 140 умерли.

В группе умеренного риска заразились свыше 1,8 тысячи человек, умерли 803. В основном это пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с диабетом – вероятность заражения в четыре раза выше по сравнению с населением в целом, риск смерти – в пять раз.

В группе низкого риска количество инфицированных составило 1,1 тысячи, умерли 84 пациента.

После анализа данных с поправкой на различные факторы оказалось, что наиболее уязвимые пациенты заражались коронавирусной инфекцией в восемь раз чаще по сравнению с населением в целом, риск смерти был пятикратным.

В основном это пожилые люди – на долю пациентов 70 лет и старше во время первой волны заболеваемости COVID-19 в Шотландии пришлось 49,55% смертей.

Почему такие высокие риски

По мнению авторов исследования, это связано с тем, что среди них много жителей домов престарелых, где инфекция распространяется быстрее всего.