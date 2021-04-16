Новое исследование показало, какие риски у молодых здоровых людей. Оказалось, что у молодежи, которая не болела COVID-19, риск заразиться коронавирусом в пять раз выше, чем у тех, кто уже болел.

Как происходило исследование

В исследовании принимали участие около 3000 новобранцев корпуса морской пехоты США – здоровых, физически развитых людей в возрасте 18-20 лет. В начале исследования, в мае 2020 года, все участники прошли тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.

Также по теме: Как группа крови влияет на течение коронавируса

В это время ни у кого из них не было активного COVID-19. Далее за ними наблюдали до ноября 2020 года, ПЦР тесты участникам проводили каждые две недели.

Из 189 человек, у которых в начале исследования были антитела к коронавирусу (серопозитивных), за период наблюдения заболели COVID-19 около 10%.

Среди людей, у которых иммунитета не было (серонегативных), заболеваемость составила около 50%.

Риск заражения

Ученые считают, что риск повторного заражения связан с уровнем различных видов антител в крови.

Антитела к коронавирусу в начале исследования были только у 33% людей, которые позже были инфицированы.

У серопозитивных участников, которые не заразились повторно, эти антитела встречались в 83% случаев.

У людей, которые не имели иммунитета в начале исследования, при инфицировании антитела вырабатывались лучше, чем у тех, которые заразились повторно. По сравнению с инфицированными впервые, у участников с реинфекцией вирусная нагрузка была ниже в среднем в 10 раз. Однако его значение указывали на то, что при повторной инфекции многие из них могут заражать других людей.

В серопозитивной группе было больше бессимптомных случаев COVID-19 – 84%, в серонегативном – 68%.

Ученые считают, что результаты этого исследования можно спроектировать на всех молодых людей, независимо от их рода деятельности. Иммунитет, который дает перенесенная инфекция, может быть недостаточным. Это говорит о том, что вакцинация нужна даже тем, кто переболел.