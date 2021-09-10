Ученые провели обзор 38 исследований из 13 стран, опубликованных с 2000 по 2020 годы. В научных работах оценивалась возможность передачи вирусов и бактерий в общественном туалете.

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Риск заражения коронавирусом в уборных

Специалисты рассмотрели несколько путей распространения патогенов, включая аэрозольный, фекально-оральный и через контакт с поверхностями.

Как выяснилось, действительно существует небольшой риск образования аэрозолей при смыве в унитазе и использовании автоматических сушилок для рук, но фактически вероятность заражения крайне мала.

Было зарегистрировано лишь несколько случаев инфекционных заболеваний, в основном связанных с фекально-оральной передачей, в туалетах возле ресторанов. Мы не обнаружили доказательств воздушной передачи кишечных или респираторных патогенов, включая COVID-19, в общественных туалетах,

– заявили авторы исследования.

Как защитить себя в туалете

По мнению ученых, все дело в том, что люди обычно не задерживаются в общественных туалетах и ​​не контактируют друг с другом. Если тщательно мыть руки после посещения уборной, не есть пищу в кабинках и не разговаривать по мобильному телефону, риск заражения маловероятен, убеждены исследователи.

В новом исследовании ученым удалось выделить 105 различных факторов, в том числе самых неожиданных, которые могут потенциально влиять на вероятность инфицирования и наоборот, оказывать защитный эффект.