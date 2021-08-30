Коронавирус SARS-CoV-2 легко распространяется при близком контакте людей в помещениях. В домашних условиях сложно соблюдать меры профилактики инфекции, например, социальную дистанцию. Поэтому члены семьи, проживающие вместе, могут сравнительно легко заражать друг друга.

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Ранее ученые уже установили, что в среднем от первого инфицированного заражаются 16,6% членов семьи. Этот коэффициент называется показателем вторичного поражения, при его расчете учитывают период с момента заражения первого больного члена семьи до изоляции. Взрослые играли в передаче инфекции большую роль, чем дети, наиболее часто заражали друг друга супруги.

Новое исследование

В новой научной работе американские ученые обновили данные о распространении коронавируса в семьях. Они проанализировали 87 исследований, в которых содержались данные о почти 1,25 миллиона семейных контактов инфицированных SARS-CoV-2 людей.

Исследование показало, что показатель вторичного заражения (риска заражения в семье) увеличивается со временем. В период с января по февраль 2020 года он составлял 13,4%, а с июня 2020 года по март 2021 года он был уже 31,1%.

Какие факторы влияют на риск заражения в семье

Взрослые заражались чаще, чем дети (29,9% против 17,5%).

Особенно высок риск заражения среди супругов (39,8%) по сравнению с другими членами семьи (18,3%).

Члены семьи с сопутствующими заболеваниями заражались чаще, чем люди без них (50% против 22%).

От людей с симптомами COVID-19 заражались чаще, чем от бессимптомных и передсимптомных.

В семьях, где у инфицированного был всего один контакт, заражались чаще, чем при наличии трех и более контактов (35,5% против 21,1%).

Ученые предполагают, что причиной увеличения показателя вторичного заражения могло стать улучшение диагностики и изменение в методиках исследований. Однако вклад могло внести появление более заразных вариантов коронавируса.