В первые месяцы пандемии ученые предполагали, что доля бессимптомных случаев COVID-19 может достигать 80%, позже считалось, что этот показатель составляет около 50%

Новые исследования показывают, что количество инфицированных, у которых симптомы не развиваются – от 17 до 20%. Более чем у половины людей, которых врачи сначала считали бессимптомными, симптомы появляются со временем, пишет BMJ.

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Насколько опасны бессимптомные носители COVID-19

Кашель – один из важнейших симптомов COVID-19, он способствует выбросу вирусов на большое расстояние. Поэтому люди с симптомами – до того, как их изолируют – могут быть заразнее даже без близкого контакта. В то же время бессимптомные больные могут больше контактировать с другими людьми.

Ряд исследований показывает, что люди, у которых симптомы есть или появятся в ближайшие дни, играют существенно большую роль в распространении коронавируса. Риск передачи болезни от людей, которые имеют бессимптомное течение, в зависимости от ситуации, может быть в 3-25 раз ниже, чем от людей с симптомами.

Исследования выявляют бессимптомную передачу коронавируса с переменным успехом. Например, научная работа, в которую была включена информация о 10 миллионах жителей Уханя, вообще не обнаружила такой передачи после локдауна.

Люди без симптомов COVID-19 отвечают примерно за 59% случаев заражения коронавирусом, считают в американских Центрах контроля профилактики заболеваний. Но только в 24% из этих людей симптомы не развиваются никогда.