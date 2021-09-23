Наследие Советского Союза: в Украине активно распространяются антивакцинальные настроения

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предполагали, что глобальная пандемия в мире завершится примерно к середине 2022 года. Якобы все страны вакцинируют не менее 70% населения.

В то же время в Украине пока темпы вакцинации очень медленные. Несмотря на то, что препаратов – достаточно.

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Пункты вакцинации повсюду:

в больницах;

в торговых центрах;

в выставочных залах.

Антивакцинальные настроения в Украине

Впрочем, тех, кто получил 2 дозы – только 12%. Именно такой спрос связан с тем, что за последние 10 лет антивакцинальные настроения в Украине очень усилились, а количество вакцинированных постоянно уменьшалось.

На самом деле это наша хроническая болезнь. Скорее всего, она нам досталась по наследству от Советского Союза. Если посмотреть на постсоветские страны, то во всех них такие настроения сформировались в 1970 – 1980 годы. Федор Лапий Имунолог

Например, киевлянин Николай категорически против прививок от COVID-19. Более того, говорит, что в последний раз делал ревакцинацию по календарю еще в школьные годы.

"У меня жена медик. Она говорит, что надо сначала обследовать человека, а потом что-то колоть. Сейчас она в декрете, поэтому не вакцинируется", – сказал Николай.

Врачи агитируют не вакцинироваться

Лапий объяснил, что большая часть медперсонала оказывает сопротивление и агитирует своих пациентов не прививаться. Впрочем, это проблема не только Украины, но и всего мира.

Откуда в Украине появились антивакцинальные настроения: смотрите видео

Такие настроения вызваны тем, что люди перестали бояться базовых инфекций, поскольку не сталкиваются с ними. Эксперт отметил, что среди медицинских работников есть те, которые не проверяют слова, ссылки.

Когда, например, авторитет заявляет, что Канада не вакцинирует тех, кто переболел COVID-19, то мало кто из врачей будет проверять эти слова,

– отметил Лапий.

Поэтому в Центре общественного здоровья периодически информируют сотрудников медучреждений и развеивают распространенные мифы.

"Мы встречаемся с медработниками, потому что иногда на том уровне, к сожалению, не хватает актуальной информации. Мы доводим всю информацию до конечного потребителя и стараемся развенчивать мифы, которые есть", – отметил заведующий отделом иммунизации ЦОЗ Александр Заика.

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Пока эти мифы остаются, а часть врачей отговаривает от прививок своих пациентов, вакцина от коронавируса, которую закупило правительство, просто "скисает". В частности, у нескольких партий Pfizer и Moderna скоро закончится срок действия.