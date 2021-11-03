Об этом Ляшко заявил во время брифинга. Он призвал людей опомниться и осознать, что в реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает.

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Министр здравоохранения решительно раскритиковал протестные настроения антивакцинаторов.

Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида. В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас,

– подчеркнул Ляшко.

Ляшко также призвал украинцев:

вакцинироваться,

получать только проверенную информацию из официальных источников,

не верить фейкам о вакцинации.

Что известно об акции антивакцинаторов в Киеве

В центре украинской столицы 3 ноября проходит акция противников вакцинации от коронавируса. Их основные требования:

отмена карантинных правил,

запрет принудительной вакцинации.

Участники акции протеста выступают против введения COVID-сертификатов. Они держат плакаты "Скажи нет COVID-паспортам", "Скажи нет опытам над детьми" и другие призывы отмены вакцинации.



В Киеве устроили акцию антивакцинаторов / Фото 24 канала (Алина Туришин)



Люди выступают против паспортов вакцинации / Фото 24 канала (Алина Туришин)



Антивакцинаторы принесли плакаты / Фото 24 канала (Алина Туришин)

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