Об этом Ляшко заявил во время брифинга. Он призвал людей опомниться и осознать, что в реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает.

Важно Антивакцинаторам в Ровно организовали "экскурсию" по COVID-больницам

Министр здравоохранения решительно раскритиковал протестные настроения антивакцинаторов.

Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида. В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас,
– подчеркнул Ляшко.

Ляшко также призвал украинцев:

  • вакцинироваться,
  • получать только проверенную информацию из официальных источников,
  • не верить фейкам о вакцинации.

Что известно об акции антивакцинаторов в Киеве

В центре украинской столицы 3 ноября проходит акция противников вакцинации от коронавируса. Их основные требования:

  • отмена карантинных правил,
  • запрет принудительной вакцинации.

Участники акции протеста выступают против введения COVID-сертификатов. Они держат плакаты "Скажи нет COVID-паспортам", "Скажи нет опытам над детьми" и другие призывы отмены вакцинации.

У Києві влаштували акцію антивакцинаторів
В Киеве устроили акцию антивакцинаторов / Фото 24 канала (Алина Туришин)

Люди виступають проти паспортів вакцинації
Люди выступают против паспортов вакцинации / Фото 24 канала (Алина Туришин)

Антивацинатори принесли плакати
Антивакцинаторы принесли плакаты / Фото 24 канала (Алина Туришин)

COVID-19 в Украине: главное

  • Ситуация с коронавирусом в Украине стремительно ухудшается. На прошлой неделе в Украине зафиксировали абсолютный максимум с начала пандемии – почти 27 тысяч инфицированных. А за прошедшие сутки обнаружили 23 393 новых случая заражения, 720 человек умерли.
  • Минздрав призывает украинцев вакцинироваться, чтобы избежать госпитализации и тяжелого течения коронавирусной болезни.