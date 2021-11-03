Об этом Ляшко заявил во время брифинга. Он призвал людей опомниться и осознать, что в реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает.
Важно Антивакцинаторам в Ровно организовали "экскурсию" по COVID-больницам
Министр здравоохранения решительно раскритиковал протестные настроения антивакцинаторов.
Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида. В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас,
– подчеркнул Ляшко.
Ляшко также призвал украинцев:
- вакцинироваться,
- получать только проверенную информацию из официальных источников,
- не верить фейкам о вакцинации.
Что известно об акции антивакцинаторов в Киеве
В центре украинской столицы 3 ноября проходит акция противников вакцинации от коронавируса. Их основные требования:
- отмена карантинных правил,
- запрет принудительной вакцинации.
Участники акции протеста выступают против введения COVID-сертификатов. Они держат плакаты "Скажи нет COVID-паспортам", "Скажи нет опытам над детьми" и другие призывы отмены вакцинации.
В Киеве устроили акцию антивакцинаторов / Фото 24 канала (Алина Туришин)
Люди выступают против паспортов вакцинации / Фото 24 канала (Алина Туришин)
Антивакцинаторы принесли плакаты / Фото 24 канала (Алина Туришин)
COVID-19 в Украине: главное
- Ситуация с коронавирусом в Украине стремительно ухудшается. На прошлой неделе в Украине зафиксировали абсолютный максимум с начала пандемии – почти 27 тысяч инфицированных. А за прошедшие сутки обнаружили 23 393 новых случая заражения, 720 человек умерли.
- Минздрав призывает украинцев вакцинироваться, чтобы избежать госпитализации и тяжелого течения коронавирусной болезни.