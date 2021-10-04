Настоящая катастрофа, – журналист о ситуации с коронавирусом в оккупированном Донецке

В оккупированном Россией Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусом. Там критически не хватает врачей, кислорода, мест в клиниках, а скорые не всегда приезжают на вызов.

О критической ситуации с коронавирусом на территории оккупированного Донбасса в сети сообщил журналист Денис Казанский.

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Катастрофа с COVID-19 на оккупированных территориях

В Донецке настоящая катастрофа. Врачей не хватает, кислорода не хватает, мест в больницах нет, скорые не приезжают на вызовы,

– отметил журналист.

Статистику заболеваемости оккупанты скрывают, однако, вероятно, она неутешительна. Казанский подчеркнул, что проблема настолько масштабная, что ее признала даже оккупационная администрация.

Если раньше там отрицали эпидемию, информируя о нескольких десятках больных ежедневно, то теперь говорят о 600 – 700. Еще в середине сентября говорили, что больницы наполнены на 100%. С тех пор ситуация только ухудшилась.

Печальные жизненные примеры

Казанский рассказал, что у двух его знакомых коронавирусом заболели родители, проживающие на оккупированных территориях.

Мать одного умерла почти сразу, при этом тест на коронавирус ей не делали, поэтому в общую статистику она не попала. Другой сейчас спасает отца, ранее привитого российским "Спутником",

– поделился журналист.

Российская вакцина от тяжелого течения заболевания не помогла.

Мужчину удалось госпитализировать чудом – "кто-то умер и освободилась койка". Но в самой больнице, добавляет журналист, ситуация ужасная: врачей нет, кислорода тоже, ежедневно из палаты умирает по меньшей мере один человек.

"Врачи предлагают больным самим себе покупать кислородные концентраторы. Но их в ОРДЛО тоже нет – привозят мало, и почти сразу все разметают", – сообщил Казанский.

В то же время привезти их из Украины невозможно, ведь боевики перекрыли КПВВ. Остается либо везти из Ростова, либо покупать вдвое дороже у перекупщиков. "В результате товарищу концентратор обошелся почти в тысячу долларов (у нас можно купить в интернете за 300 – 400)", – подчеркнул журналист. У большинства больных просто нет таких денег, и им остается только обреченно надеяться на возможности своего организма.

Подытоживая, Казанский посоветовал людям, у которых родные на оккупированных территориях, вывозить их оттуда, ведь там оставаться опасно даже для здоровья.

Критическая ситуация с коронавирусом и в России. За сутки 2 октября там зарегистрировали новый рекорд смертности среди пациентов с этой болезнью – почти 900 летальных случаев.

Текст сообщения Дениса Казанского:

В Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусом. Врачей не хватает, кислорода не хватает, мест в больницах нет, скорые не приезжают на вызовы. Точные цифры заболеваемости и смертности скрываются, но судя по всему, они огромны.

Проблема настолько масштабная, что ее стала признавать даже оккупационная администрация. Если раньше практически отрицали эпидемию, признавая лишь несколько десятков больных в день, то теперь уже признают за 600 – 700. Еще в середине сентября заявили, что госпитали загружены на 100%. И с тех пор ситуация только ухудшилась.

Сразу у двух моих знакомых заболели оставшиеся в ОРДЛО родители. Мать друга умерла почти сразу, при этом тест на Ковид ей не делали (тестов тоже нет), поэтому в общую статистику она не попала. Другой сейчас спасает отца, ранее привитого российским "Спутником". Это не помогло – человек в тяжелом состоянии.

В больницу отца удалось положить чудом – как раз совпало так, что кто-то умер и освободилась койка. Но в самой больнице ситуация ужасная. Врачей нет (доктора, получив российские паспорта, массово увольняются и уезжают в Россию, не желая работать за 8 тысяч рублей). Кислорода нет. Каждый день в палате умирает, как минимум, один человек.

В отсутствии кислорода врачи предлагают больным самим себе покупать кислородные концентраторы. Но их в ОРДЛО тоже нет – привозят мало, и почти сразу все разметают. Привезти из Украины невозможно – КПВВ перекрыты боевиками. Остается либо везти из Ростова (на границе такое оборудование пропускают только за взятки), либо покупать вдвое дороже у перекупщиков. В результате товарищу концентратор обошелся почти в тысячу долларов (у нас можно купить в интернете за 300 – 400). Понятно, что у большинства больных просто нет таких денег, и им остается только обреченно надеяться на возможности своего организма.

Помогает такое оборудование слабо (сатурация с 60 поднялась до 70), но это хотя бы что-то. Другой помощи в "ЛДНР" людям нет.

В общем, если у вас еще остались родные в ОРДЛО, постарайтесь убедить их уехать оттуда. Россия устроила настоящий геноцид жителей Донбасса, бросив людей на произвол судьбы. Люди оказались в безвыходной ситуации – пожаловаться, попросить помощи, описать реальное положение вещей они не могут, потому что в бандитской резервации любая огласка запрещена.