Любую болезнь легче преодолеть, если обнаружить ее признаки на ранней стадии и обратиться за помощью. Об этом знает соучредитель благотворительного фонда Inspiration Family Инесса Матюшенко.

Источник: 24 канал

В интервью она откровенно рассказала о своей истории. А также заметила, как каждый украинец может повлиять на ситуацию с онкозаболеваниями в Украине.

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Об украинских реалиях для онкобольных

Создавать благотворительные фонды для того, чтобы делать добрые дела в Украине, а не "подковерные дела" – не так популярно. Вас на это вдохновил собственный опыт лечения от лимфомы Ходжкина 4 стадии с аутотрансплантацией костного мозга. Что вы пообещали себе делать для онкобольных, становясь на путь помощи?

Все начинается с нас. Наверное, каждый онкобольной пациент, каждый человек, который столкнулся с онкологией, понимает ситуацию в Украине с лечением.



Инесса Матюшенко / Скриншот с видео

Нужно начинать с себя. Большинство проектов, фондов или общественных организаций, которые существуют в настоящее время в Украине для взрослых онкобольных, созданы такими пациентами как я.

Чего именно вам не хватало в украинских реалиях во время лечения и можно ли это изменить?

Если недостаток лекарств можно компенсировать финансированием, то есть некоторые аспекты, которые зависят не только от государства, а от нас самих. В нашем обществе очень развита канцерофобия (навязчивые мысли, связанные со страхом заболеть раком – 24 канал).

У нас нет культуры поддержки онкопациентов и вообще людей, которые столкнулись с какой-то болезнью. В нашем обществе популярное мифическое мышление. Очень часто люди не доверяют доказательной медицине и обращаются за помощью не в профильные онкологические клиники, а пытаются решить (проблему – 24 канал) самостоятельно.

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Я понимаю причины этого. Из-за недостатка денег на лечение в учреждениях доказательной медицины люди начинают искать более простые варианты. Так они сбиваются с пути, теряют время и обращаются в онкологические учреждения уже на поздних стадиях.

В Украине нет культуры скрининга. Также украинцы не обращаются к семейному врачу за профилактическими осмотрами, а только когда очень "припечет".

Думаю, что это комплексная проблема. Каждый человек может на это повлиять: быть ответственным, не закрываться от информации и читать как можно больше об онкологии.

Что Украина делала раньше для онкобольных и что она делает сейчас? Когда мы сможем говорить о позитиве?

Последняя государственная программа, которую прописали для развития онкологической службы в Украине, была в 2016 году. С того периода до 2019 года в стране отсутствовала любая стратегия того, как Украина будет выходить из статуса "второго места в Европе по онкологическим заболеваниям".



Что Украина делает для онкобольных / Фото Getty Images

Год назад начали писать Национальную стратегию контроля онкологических заболеваний. Будет прописываться план: конкретные шаги и бюджет под стратегию того, как Украина в течение 5 лет будет улучшать помощь для онкобольных пациентов.

О принятии диагноза

Почему люди стесняются своего диагноза? Почему они не говорят о болезни?

Из-за своего опыта я абсолютно понимаю людей, которые боятся рассказывать о болезни. О моем диагнозе знало очень мало людей – только мои родные.

Я не хотела, чтобы на меня смотрели так, будто у меня смертельная болезнь и я умру через 2 недели. Я абсолютно себя не чувствовала человеком, который скоро умрет.

Я понимала, что у меня онкологическая болезнь. Я понимала, что у меня есть протокол лечения и должна его пройти, хотя это будет трудно. Даже когда я общалась со своими близкими, бывало, что возле меня начинали плакать. Было такое ощущение, что меня уже хоронят.



Современными методами можно вылечить онкологию / Фото Getty Images

Есть такой стереотип, что рак равен смерти и после постановки диагноза нет ни единого выхода. Но сейчас есть современные протоколы лечения, таргетная терапия и иммунотерапия.

Также есть клинические исследования, благодаря которым можно получить лечение бесплатно новейшими иммунизационными препаратами. После постановки диагноза очень плохая тактика – опускать руки. Нужно идти к врачам и выбирать пути лечения.

О реабилитации после выздоровления

Есть ли в Украине реабилитация после онкологии: психологическая или физическая?

После трансплантации костного мозга я пришла в норму примерно через 3 месяца. Месяц я провела в больнице и была только в постели. Мне нужно было заново учиться быть активной и вообще привыкать к своему организму. У меня был совершенно новый иммунитет.

Если ты хочешь подобрать для себя какую-то реабилитацию после лечения, нужно искать ее в частных клиниках. На практике – ее нет.

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Недавно приняли закон о реабилитации. 1 апреля стартует программа медицинских гарантий, в которой тоже прописывают психологическую поддержку и реабилитацию. Хочется, чтобы это воплощали на практике.



Inspiration Family / Ютуб благотворительного фонда

У нас есть группа в фейсбуке, где есть более 3 тысяч человек. Это пациенты, которым только поставили диагноз, и их родственники. Можно обратиться к нам и получить алгоритм действий. Ведь в Украине отсутствует дорожная карта пациента.

Что следует делать ежегодно нашим зрителям, чтобы быть уверенным, что известие об онкозаболевании не застанет их врасплох?

Во-первых, нужно слушать свой организм. Если есть быстрая утомляемость, повышенная температура (она может подниматься в течение какого-то периода), потеря веса. Это все первые звоночки, но не нужно паниковать. Надо поддерживать контакт со своим семейным врачом.



Симптомы онкологических заболеваний / Скриншот с видео

Если кто-то в семье болел раком, тоже нужно обращать внимание на этот диагноз. Некоторые виды рака передаются по наследству.