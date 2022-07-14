Естественное – не всегда безопасное

В аптеках и магазинах продается множество настоек и бальзамов на травах. Считается, что спирт извлекает активные вещества из растений, а полученную жидкость можно использовать для лечения разных заболеваний.

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Люди ошибочно полагают, что если что-то натуральное, то оно безопасно. Но некоторые травы, такие как окопник и эфедра, могут нанести серьезный вред здоровью. А еще травы могут взаимодействовать с лекарствами, отпускаемыми по рецепту и без него, и вызвать побочные эффекты или снижать действие лекарства.

Опасность употребления настойок и бальзамов

Принимая средства на травах, люди не знают точно, какая им нужна доза, какую реакцию могут вызвать эти травы, как они взаимодействуют с другими препаратами. Поэтому любое растительное лекарство также должен выписывать врач. Также настойки и бальзамы могут вызвать аллергию, головную боль, бессонницу, расстройство желудка.

А еще их делают на спирте, следовательно, они противопоказаны детям и беременным женщинам. Вдобавок известно, что безопасных доз алкоголя не бывает. Если принимать настойки и бальзамы ежедневно и не по две капли, а например по стакану, то вред от алкоголя точно превысит любую возможную пользу трав, если она есть.

Поэтому получается, что бальзамы и настойки на травах – это обычный алкогольный напиток, как и все остальные, только со специфическим вкусом.