Предложение появляются в виде текста на экране. Технология может привести к более естественному общению людей, которые страдают потерей языка, в частности имеют тяжелый паралич.

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Каждый год тысячи людей теряют способность говорить из-за инсульта, несчастного случая или болезни. Так, исследователи заявили, что получили доступ к мозговым волнам человека, который не может разговаривать.

Возможность полноценно общаться

Испытуемым был мужчина в возрасте 30 лет. Он 15 лет назад пережил инсульт, вызвавший паралич. У него ограничены движения головы, шеи и конечностей.

Ученым удалось пообщаться с ним, используя указатель, который прикрепили к бейсболке. Он помог выводить буквы на экране.

Нейрохирург Эдвард Чанг, старший автор исследования, хирургическим путем имплантировал электроды в часть мозга, которая контролирует речь. Он вместе с исследователями создали словарь из 50 слов – например, "вода", "семья" и "хорошо".

Интересно! О них команда узнала с помощью активности мозга и передовых компьютерных алгоритмов. Этих слов достаточно, чтобы применять в повседневной жизни и создать сотни предложений.

Затем ученые задавали мужчине вопросы, вроде "Как дела сегодня?" или "Хочешь воды?". Впоследствии на экране появлялись ответы: "Очень хорошо" и "Нет, я не жаждущий".

Как работает система

Исследователи переводили сигналы, предназначенные для управления мышцами голосовой системы для произнесения слов. Этот подход известен как языковой нейропротез. Он привлекает естественные и плавные аспекты речи, обещая быстрое и органическое общение.

Сейчас всего лишь вопрос нескольких лет, когда появится клинически полезная система, которая позволит восстановить коммуникацию,

– подчеркнул невролог Ли Хохберг.

Первый успешный подобный проект

Это первая известная "успешная демонстрация прямого декодирования полных слов на основе мозговой активности человека, который парализован и не может говорить".

"Это дает большие надежды на восстановление коммуникации, привлекая природные языковые механизмы мозга", – сказал Эдвард Чанг.

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По данным Калифорнийского университета в Сан-Франциско, исследование указывает на то, что подход, который использовали исследователи, может однажды помочь тысячам людей, которые не могут говорить.

Интересно. Еще в 2019 году Марк Цукерберг подтвердил разработку гаджета для чтения мыслей. Такие технологии могут позволить пользователям печатать или скролить меню телефона, используя только свои мысли.