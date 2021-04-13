Ученые провели исследование с участием 300 человек и обнаружили 23 биомаркера. Они могут указывать на наличие у пациента депрессии или биполярного расстройства.

Биомаркеры заболеваний в крови – перспективный показатель для диагностики подобных заболеваний. Определение депрессии или биполярного расстройства по анализам крови, в теории, может помочь не только с точной постановкой диагноза, но и подбором наиболее эффективной терапии для каждого конкретного пациента.

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Как происходило исследование

Добровольцев поделили на три группы.

В первой – были волонтеры, по биологическим образцам и анамнезу которых ученые проверяли потенциальные биомаркеры.

Во второй – участники исследования, которым ученые пытались поставить диагноз только по анализам крови.

В третьей группе – добровольцы, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами депрессии или мании. Всего 44 человека. Каждый из них до шести раз встречался с врачом, перерыв между визитами – 3 – 6 месяцев.

Состояние участников исследования из третьей группы оценивали по действующим критериям, параллельно брали кровь на анализ. Ученые искали гены, показатели экспрессии которых могут указывать на аффективное расстройство.

Диагностика депрессии по анализу крови

В результате выявили 23 потенциальных гена, снижение или повышение показатели которых могут указывать на аффективные расстройства у пациентов.

Точность диагностики депрессии и биполярного расстройства у женщин была на 10-20% выше, чем у мужчин. Возможно, это связано с биологическими особенностями.

Ученые надеются, что в будущем их метод улучшит диагностику, позволит отличать друг от друга аффективные расстройства и подбирать эффективную для конкретного пациента терапию.