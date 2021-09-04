Так, они установили, что разный генетический фон человека создает различные профили белков тау и амилоида. Вместо этого они определяют клинический результат, а также, по мнению ученых, имеют прогностическую природу с точки зрения клинических исходов болезни.

Обратите внимание Обнаружили редкую форму Альцгеймера: за генетическим открытием стоит семейная история

Новая клеточная модель болезни Альцгеймера

Для создания модели оценки ученые использовали образцы крови от 50 человек. Все они прожили в среднем примерно 90 лет.

от 50 человек. Все они прожили в среднем примерно 90 лет. Для каждого из них собрали подробные истории болезни, а также данные по полному секвенированию генома.

Затем эти образцы перепрограммировали в клетки мозга.

Впоследствии ученые проанализировали активные молекулярные пути нейронов.

Эти эксперименты помогли определить конкретные формы белков тау и амилоида, а также сигнальные пути, вовлеченные в формирование токсичных агрегатов.

Как оказалось, различные генетические особенности способствовали формированию различных профилей тау и амилоида. Они были очень полезны для прогнозирования клинического исхода болезни у человека. Поэтому, это еще раз подчеркивает, что болезнь Альцгеймера не определяется какой-то одной генетической мутацией, а, наоборот, охватывает различные наборы генов, определяющих индивидуальные риски.

Выводы ученых

Кроме того, новая модель предоставляет инструмент для оценки эффективности различных терапевтических средств для конкретного человека. Например, говоря об иммунотерапии, различные коктейли антител могут быть более эффективны против одного профиля, чем против другого.

Полученные выводы в очередной раз подтвердили, что природа болезни Альцгеймера очень сложная и у каждого человека может развиваться по-особенному. Это означает, что пациентам требуется индивидуальная программа лечения. Авторы нового исследования надеются, что благодаря новой клеточной модели этого можно будет достичь.

Эти результаты предоставляют научному сообществу мощную систему для понимания, почему у одних в результате развивается болезнь Альцгеймера, а у других – нет,

– прокомментировала автор работы Трейси Янг-Пирс.

Внимание! 1 сентября стартовал Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера, мы подготовили большой материал об этой болезни.