Навязчивые мысли (обсессии) – это нежелательные мысли, образы, побуждения, которые могут возникнуть спонтанно или спровоцированы внешними или внутренними раздражителями. О том, какие наиболее распространенные темы навязчивых мыслей и что с этим делать – читайте дальше.

Врач рассказала, что навязчивые мысли являются повторяющимися и создают дистресс для человека. Они в основном ассоциируются с обсессивно-компульсивным расстройством, но часто встречаются и среди других симптомов тревожных расстройств.

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Наиболее распространенные темы навязчивых мыслей

Вредить себе или окружающим

Надь Беата объяснила это на примере, когда человек боится причинить вред себе или близким.

Эти мысли могут приводить к разнообразному защитному или избегающему поведению – человек прячет, избегает потенциально опасные вещи, например, ножи, веревки, тяжелые предметы. После родов у молодых мамочек могут появляться обсессии о нанесении вреда своему ребенку (страх выпустить его из рук, окна и т.д.). Тогда мамочки боятся оставаться наедине с ребенком, отказываются от многих обязанностей, ограничивают время, проведенное с ребенком,

– объяснила медик.

Мысли, которые находятся под запретом религии или морали

Это навязчивые мысли, образы различного религиозного характера, которые могут иметь нецензурную, аморальную окраску.



У каждого человека могут возникать навязчивые мысли / Фото: Getty Images

Образы, "картинки сексуального характера"

"Пример следствия таких мыслей: могут быть попытки избегать интимной близости из-за страха сделать неприемлемый поступок в отношении партнера", – отметила Надь Беата.

Люди чаще всего оценивают такие обсессии как плохие, аморальные или опасные. Эти интерпретации, как правило, приводят к эмоциональной активации, что повышает уровень сосредоточенности на них.

Навязчивые мысли вызывают чрезмерные эмоциональные переживания у человека, особенно когда они воспринимаются, как нетипичные или противоположные ценностям человека. Эти обсессии часто вызывают чувство вины, стыда, страха, из-за чего люди колеблются делиться этим с другими,

– рассказала психиатр.

Медик подчеркнула, что в течение жизни у каждого человека могут возникать подобные мысли и "это не всегда является свидетельством какого-то расстройства".

Эффективные способы лечения тревожных расстройств, которые могут сопровождаться обсессиями