Нинішні темпи вакцинації проти COVID-19 дозволять світу повернутися до нормального життя щонайшвидше через 7 років. Для цього потрібно буде зробити щеплення 75% населення планети.

Источник: Bloomberg

Сейчас в среднем ежесуточно вакцинацию от коронавируса делают примерно 4,5 миллиона человек. Для глобальных результатов нужно много времени.

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При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета,

– пишет издание.

В то же время отмечается, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей. А это в итоге ускорит процесс вакцинации.

Пока что самый высокий процент вакцинации фиксируют в Израиле. Такие темпы позволят местным жителям вернуться к нормальной жизни через 2 месяца.

Какая ситуация в других странах

Великобритания сможет сформировать коллективный иммунитет через 6 месяцев

США – до конца 2021 года;

страны Европы – через 2 – 4 года.

Справка. По состоянию на 5 февраля в 67 странах мира людям ввели уже более 119 миллионов доз вакцины от COVID-19. Прививки получают жители США, Великобритании, Израиля, стран ЕС. Кроме того, вакцинация продолжается и в России, Китае, однако препаратами, которые не прошли все клинические испытания.