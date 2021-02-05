Наявні темпи вакцинації дозволять світу повернутися до нормального життя через 7 років, – ЗМІ
Нинішні темпи вакцинації проти COVID-19 дозволять світу повернутися до нормального життя щонайшвидше через 7 років. Для цього потрібно буде зробити щеплення 75% населення планети.
Источник: Bloomberg
Сейчас в среднем ежесуточно вакцинацию от коронавируса делают примерно 4,5 миллиона человек. Для глобальных результатов нужно много времени.
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При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета,
– пишет издание.
В то же время отмечается, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей. А это в итоге ускорит процесс вакцинации.
Пока что самый высокий процент вакцинации фиксируют в Израиле. Такие темпы позволят местным жителям вернуться к нормальной жизни через 2 месяца.
Какая ситуация в других странах
- Великобритания сможет сформировать коллективный иммунитет через 6 месяцев
- США – до конца 2021 года;
- страны Европы – через 2 – 4 года.
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