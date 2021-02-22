"Найвищий рівень смертності у світі": Словаччина проситиме ЄС поділитися вакцинами
Словаччина проситиме країни Євросоюзу поділитися надлишками вакцин від COVID-19. Епідемологічна ситуація у країні досі залишається дуже поганою.
Источник:Europa Press
Глава МЗС Словаччини Іван Корчок збирається проінформувати Раду Євросоюзу про вкрай складну ситуацію з пандемією у країні.
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На цей час у нас найвищий рівень смертності у світі, і я попрошу і вивчу з моїми колегами можливості, щоб вони могли надати нам вакцини для Словаччини,
– наголосив Корчок.
COVID-19 у Словаччині: що відомо
- За останні тижні у Словаччині суттєво зросла кількість заражень коронавірусом. За останні 14 днів інфікованими виявилися 520 людей на 100 тисяч населення.
- Окрім того, зросла у країні і смертність від COVID-19. Тепер вона становить 240 смертей на 100 тисяч жителів.
- У січні влада країни вирішила протестувати на коронавірус усіх громадян. Окрім того, у Словаччині посилили заборону на вихід з дому.
- У країні також виявили новий штам COVID-19.
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