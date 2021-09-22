Назальные лекарства замедлили прогрессирование болезни Паркинсона

С помощью экспериментальной терапии ученые снизили воспаление в головном мозге, остановив патологические изменения и улучшив симптомы болезни Паркинсона у грызунов. Эти результаты дарят надежду на появление терапии для пока неизлечимого заболевания.

Болезнь Паркинсона относится к нейродегенеративным заболеваниям, которые медленно прогрессируют. На начальном этапе проявляется нарушением моторной функции и ходьбы, тремором и другими симптомами.

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Современные варианты лечения пока не могут вылечить болезнь. А препараты для замедления прогрессирования болезни недостаточно эффективны. Но ученые из Университета Раша порадовали обнадеживающим исследованиям – 2 пептиды TIDM и NBD, которые вводятся через нос, оказались эффективными в замедлении болезни Паркинсона.

Результаты исследования

Эксперименты на моделях мышей показали, что терапия останавливает воспалительный процесс в головном мозге и замедляет распространение белка альфа-синуклеина, который провоцирует развитие телец Леви – ключевого признака болезни Паркинсона.

Лечение привело к улучшению симптомов у грызунов, в частности улучшились походка, координация и моторные функции.

Если результаты получится воспроизвести на людях, то это станет значительным достижением в терапии тяжелых неврологических расстройств,

– заявил автор работы Калипада Пахан.

Но прежде чем перейти к клиническим исследованиям, команда должна проверить безопасность и эффективность терапии на больших доклинических моделях.