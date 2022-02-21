Молнупиравир уже доставили в регионы. Об этом на брифинге 21 февраля сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.
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Глава Минздрава отметил, что препарат запрещено продавать в аптеках. А получить его можно только после назначения врача.
Препарат могут назначать только врачи для пациентов из групп риска: пожилым людям; людям с хроническими болезнями,
– рассказал Ляшко.
Что известно о применении Молнупиравира
- На днях в Минздраве сообщили, что в Украину прибыли крупные партии лекарства для лечения коронавируса.
- Сначала состоялась поставка первых 60 тысяч курсов препарата Молнупиравир.
- Впоследствии прибыли еще 135 тысяч курсов препарата.
- Препарат предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.