Молнупиравир уже доставили в регионы. Об этом на брифинге 21 февраля сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

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Глава Минздрава отметил, что препарат запрещено продавать в аптеках. А получить его можно только после назначения врача.

Справка! Молнупиравир назначают для предотвращения перехода от легкого течения болезни к среднему или тяжелому, а также для уменьшения вероятности госпитализации или смерти.

Препарат могут назначать только врачи для пациентов из групп риска: пожилым людям; людям с хроническими болезнями,

– рассказал Ляшко.

Что известно о применении Молнупиравира