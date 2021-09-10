Назвали 105 факторов, которые повышают или снижают риск заражения COVID-19

Ученым удалось выделить 105 различных факторов, в том числе самых неожиданных, которые могут потенциально влиять на вероятность инфицирования и наоборот, оказывать защитный эффект.

Специалисты проанализировали информацию о состоянии здоровья, образе жизни и привычках 5,1 тысячи жителей Чехии, и на момент исследования коронавирус подтвердился у 13,7% участников. Чтобы определить биологические, социально-экономические и поведенческие факторы, ученые провели оценку полученных данных с помощью различных тестов.

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Какие факторы повышают риск заражения

В результате исследователям удалось выделить 105 факторов, которые потенциально повышают или снижают риск инфицирования. Некоторые из них хорошо известны: например, высокий индекс массы тела. Однако были и открытия: например, высокие мужчины с большим весом имели повышенный риск заражения по сравнению с низкорослыми с нормальным весом. Примечательно, что у женщин связи роста и вероятности инфицирования не обнаружили.

Риск заражения среди пожилых людей и пациентов с иммунодефицитом и обструктивными заболеваниями легких был ниже ожидаемого. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что такие люди хорошо осведомлены о своей уязвимости и более тщательно соблюдают меры профилактики. Наличие собак и кошек никак не влияло на вероятность инфицирования.

Другим интересным открытием было то, что активные занятия спортом и плавание в холодной воде также оказались факторами повышенного риска заражения, хотя не влияли на тяжесть течения COVID-19. Увеличивает вероятность инфицирования и наличие депрессии и тревожности, особенно у женщин.

Уменьшение риска заражения коронавирусом

Что касается защитных факторов, то в исследовании в очередной раз подтвердилась эффективность строгого соблюдения масочного режима. Исследование также выявило связь между приемом витаминов и снижением риска.

Самым удивительным открытием было то, что наименьшие шансы на заражение и тяжелый COVID-19 оказался у людей, которым в прошлом году диагностировали боррелиоз, а также у любителей чая ройбуш. Ученые предположили, что иммунорегуляторная активность внеклеточного паразита Borrelia может обеспечивать защиту от SARS-CoV-2 и цитокинового шторма. А что касается ройбуша, может быть, это просто совпадение. Этот напиток действительно обладает противовоспалительными свойствами, однако нет никаких доказательств того, что он может как-то влиять на защиту от вирусной инфекции.

Недавно ученые оценили вклад лесных пожаров в распространение COVID-19. Исследование показало, что загрязнение воздуха мелкими частицами способствует росту числа инфицированных.