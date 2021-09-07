Назвали 2 привычных продукта, которые замедляют старение мышц

Ученые выяснили, что есть 2 продукта, которые улучшают состояние нервно-мышечного аппарата. Все благодаря известным полезным соединениям в их составе.

Речь идет о зеленом чае и какао. Теперь ученые рассматривают их как простые меры профилактики саркопении, которая считается основным фактором снижения работоспособности у пожилых людей.

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Саркопения – состояние, которое характеризуется прогрессивной генерализованной потерей массы и силы скелетных мышц и сопровождается риском развития таких осложнений, как нарушение двигательной активности, снижение качества жизни. Может приводить даже к смерти.

Сейчас рассматривают различные стратегии профилактики саркопении путем коррекции питания. Например, ограничение калорий рациона уже показало положительное влияние на состояние мотонейронов спинного мозга и нервно-мышечных соединений.

Чем поможет какао и зеленый чай

В новой работе ученые из Испании изучали какао и зеленый чай, чтобы оценить подобные улучшения. В доклинических исследованиях они продемонстрировали потенциал катехинов (органических соединений) из зеленого чая и флавоноидов (содержащихся в растительных продуктах) с какао для улучшения регенерации и замедления старения мышц.

Оба напитка увеличивали продолжительность жизни мышей и усиливали плотность клеток в скелетных мышцах.

Выводы ученых

Несмотря на то, что данные получили в доклинических исследованиях, по мнению ученых, соединения могут быть полезны для профилактики ухудшений нервно-мышечного аппарата у людей. Однако только дополнительные исследования позволят определить необходимые дозировки и длительность профилактических мероприятий.

Между тем результаты другого эксперимента показали, что для оптимального восстановления мышц человеку необходимо потреблять меньше сахара. Оказалось, что именно высокий уровень глюкозы негативно сказывался на скорости их роста.

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