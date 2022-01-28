Новое исследование постковидного синдрома

Американские ученые впервые исследовали биологический механизм долгосрочных симптомов коронавируса. Исследование проводилось с участием 209 пациентов в возрасте от 18 до 89 лет.

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Все они перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести. Ученые вели тщательный мониторинг их состояния с момента заражения во время острой инфекционной фазы и через три месяца после выздоровления. У каждого добровольца брали мазки из носоглотки для ПЦР-тестирования и образцы крови. Кроме того, они регулярно проходили опрос о своих симптомах.

Через три месяца 37% пациентов сообщили о трех и более долгосрочных симптомах COVID-19, у 24% было выявлено один – два признака постковидного синдрома. После того как ученые исследовали результаты анализов и состояние здоровья всех участников, они обнаружили, что практически всех пациентов (95%) связывал минимум один из четырех биологических факторов.

Факторы, которые влияют на постковидный синдром