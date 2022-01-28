Назвали 4 фактора, которые вызывают постковидный синдром
Источник:The New York Times
Постковидный синдром – это лотерея для пациентов, и пока невозможно спрогнозировать, кто поправится быстро и без последствий, а кто будет месяцами страдать от слабости и головной боли.
Новое исследование постковидного синдрома
Американские ученые впервые исследовали биологический механизм долгосрочных симптомов коронавируса. Исследование проводилось с участием 209 пациентов в возрасте от 18 до 89 лет.
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Все они перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести. Ученые вели тщательный мониторинг их состояния с момента заражения во время острой инфекционной фазы и через три месяца после выздоровления. У каждого добровольца брали мазки из носоглотки для ПЦР-тестирования и образцы крови. Кроме того, они регулярно проходили опрос о своих симптомах.
Через три месяца 37% пациентов сообщили о трех и более долгосрочных симптомах COVID-19, у 24% было выявлено один – два признака постковидного синдрома. После того как ученые исследовали результаты анализов и состояние здоровья всех участников, они обнаружили, что практически всех пациентов (95%) связывал минимум один из четырех биологических факторов.
Факторы, которые влияют на постковидный синдром
- Первый – это уровень РНК коронавируса в крови на ранней стадии инфекции. Чем выше был уровень вирусной нагрузки, тем больше была вероятность развития долгосрочных симптомов, сообщили ученые.
- Другим фактором, который оказался наиболее распространенным, стало наличие аутоантител. В норме антитела к перенесенной инфекции производятся для защиты организма от повторного вторжения патогена, однако иногда иммунная система дает сбой и начинает производить "ложные" антитела, которые начинают атаковать здоровые клетки как чужеродные. Обычно они образуются при аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и другие.
- Третьим фактором является реактивация вируса Эпштейна-Барра, который поражает большинство людей, как правило, в детстве, а затем обычно переходит в спящее состояние. У примерно половины всех пятилетних детей и от 90 до 95% взрослых имеются признаки перенесенной инфекции.
- Последним фактором оказалось наличие диабета 2 типа – он был обнаружен у некоторых участников с постковидными синдромами. Как известно, это заболевание связано с хроническим воспалением, которое способствует развитию долгосрочных последствий коронавируса.