Назвали болезнь, которая в 1,5 раза повышает риск смерти от коронавируса

До сих пор у медиков и ученых были очень ограниченные данные о риске осложнений COVID-19 у людей с эпилепсией. Новое исследование принесло очень тревожные результаты для таких пациентов и врачей.

Исследование влияния эпилепсии

Ученые проанализировали данные 334 госпитализированных пациентов с эпилепсией и сравнили их с медкартами 9,5 тысяч зараженных людей без этого диагноза. Все они проходили лечение в Маунт-Синай с марта 2020 года по май 2021 года.

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Специалисты отметили, что в контрольную группу отобрали пациентов с похожими характеристиками – пол, возраст, наличие сопутствующих заболеваний, уровень дохода.

Эпилепсия повышает риск смерти от коронавируса

Оказалось, что у пациентов с эпилепсией шансы умереть в больнице были в полтора раза больше по сравнению с людьми без этого заболевания – 29,6% против 19,9%. Эти больные чаще нуждались в искусственной вентиляции легких (37,7% против 14,3%) и попадали в отделение интенсивной терапии (39,2% против 17,7%).

При этом симптомы коронавируса у пациентов с эпилепсией в целом не отличались от симптомов у других людей. В единичных случаях COVID-19 приводил к обострению эпилептических припадков. По словам ученых, это не удивительно, поскольку некоторые инфекции могут снизить порог приступов и спровоцировать их даже у тех людей, которые тщательно контролируют свое состояние.

С чем связано влияние

Поскольку это было ретроспективное исследование, авторы не смогли выяснить точные причины влияния эпилепсии на клинический результат при COVID-19. Они предположили, что пациенты с этим диагнозом могут быть более уязвимыми к различным заболеваниям, что повышает риск осложнений.

В частности, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США включили эпилепсию в список состояний, которые могут увеличить риск осложнений COVID-19, поскольку это является хроническим неврологическим заболеванием.

Накануне ученые выяснили масло из каннабиса на 86% снижает частоту приступов тяжелой эпилепсии у детей. Этот тип препаратов может быть эффективнее средств, содержащих только каннабидиол (КБД) – вещество, которое не вызывает эйфории и применяется в терапии медицинской марихуаной.