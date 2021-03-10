Назвали болезнь, которая может вернуться и ударить по человечеству с новой силой
Дифтерия снова может стать глобальной угрозой. Возбудитель болезни способен научиться противостоять действию антибиотиков и эффекту вакцин.
Источник:Nature
Дифтерия сегодня
Дифтерия – опасная для жизни инфекционная болезнь. Благодаря массовой вакцинации, с 1980 по 2000 год заболеваемость дифтерией в мире снизилась на 90%.
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85% населения планеты привиты от этой инфекции, во многих странах, включая Украину, она практически исчезла. В 2018 и 2019 годах заболеваемость дифтерией в мире была самой высокой более чем за 20 лет. В то же время в течение последнего года пандемия COVID-19 привела к снижению охвата вакцинацией против этой инфекции.
- Сильная боль в горле, охриплость.
- Серый налет на миндалинах и горле.
- Увеличение шейных лимфоузлов.
- Затруднение дыхания.
- Высокая температура тела, озноб.
- Общая слабость.
Новая опасность дифтерии
Международное исследование фокусировалось на том, как изменилось генетическое разнообразие дифтерии за последние 100 лет в 16 странах. Ученые обращали внимание на изменения не только в структурах самих бактерий, но и ее токсинов. Это особенно важно, поскольку вакцина против дифтерии учит организм нейтрализовать токсины, из-за которых развиваются проявления болезни, а не убивать ее возбудителя.
Вакцина против дифтерии нейтрализует токсин, поэтому любые генетические варианты, которые меняют его структуру, могут влиять на то, насколько она эффективна. Сейчас имеющаяся вакцина эффективна.
Но факт в том, что мы видим максимальное увеличение разнообразия вариантов токсинов, что указывает на то, что вакцины и методы лечения, которые действуют на токсины, нужно регулярно оценивать,
– считают ученые.
Какие это будет иметь последствия
Разнообразие генов, кодирующих смертельно опасный токсин дифтерии, в последнее время увеличилось. Ученые обнаружили 18 вариантов генов токсина, которые могли бы изменить структуру токсина в достаточной степени, чтобы имеющиеся методы лечения стали менее эффективными.
Ученые обнаружили, что за последние 10 лет в коринебактерий дифтерии существенно увеличилось количество генов, которые отвечают за устойчивость к антибиотикам. Это также может привести к затруднению в лечении инфекции.
Авторы исследования пришли к выводу: скоро возбудитель дифтерии научится обходить защиту, которую дает вакцинация, и имеющееся лечение. Однако они указывают, что даже при худшем сценарии как вакцину, так и лечение можно модифицировать. Но чтобы избежать тяжелых последствий, нужно подготовиться заранее.
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