Дифтерия снова может стать глобальной угрозой. Возбудитель болезни способен научиться противостоять действию антибиотиков и эффекту вакцин.

Дифтерия сегодня

Дифтерия – опасная для жизни инфекционная болезнь. Благодаря массовой вакцинации, с 1980 по 2000 год заболеваемость дифтерией в мире снизилась на 90%.

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85% населения планеты привиты от этой инфекции, во многих странах, включая Украину, она практически исчезла. В 2018 и 2019 годах заболеваемость дифтерией в мире была самой высокой более чем за 20 лет. В то же время в течение последнего года пандемия COVID-19 привела к снижению охвата вакцинацией против этой инфекции.

Дифтерия – симптомы Сильная боль в горле, охриплость.

Серый налет на миндалинах и горле.

Увеличение шейных лимфоузлов.

Затруднение дыхания.

Высокая температура тела, озноб.

Общая слабость.

Новая опасность дифтерии

Международное исследование фокусировалось на том, как изменилось генетическое разнообразие дифтерии за последние 100 лет в 16 странах. Ученые обращали внимание на изменения не только в структурах самих бактерий, но и ее токсинов. Это особенно важно, поскольку вакцина против дифтерии учит организм нейтрализовать токсины, из-за которых развиваются проявления болезни, а не убивать ее возбудителя.

Вакцина против дифтерии нейтрализует токсин, поэтому любые генетические варианты, которые меняют его структуру, могут влиять на то, насколько она эффективна. Сейчас имеющаяся вакцина эффективна.

Но факт в том, что мы видим максимальное увеличение разнообразия вариантов токсинов, что указывает на то, что вакцины и методы лечения, которые действуют на токсины, нужно регулярно оценивать,

– считают ученые.

Какие это будет иметь последствия

Разнообразие генов, кодирующих смертельно опасный токсин дифтерии, в последнее время увеличилось. Ученые обнаружили 18 вариантов генов токсина, которые могли бы изменить структуру токсина в достаточной степени, чтобы имеющиеся методы лечения стали менее эффективными.

Ученые обнаружили, что за последние 10 лет в коринебактерий дифтерии существенно увеличилось количество генов, которые отвечают за устойчивость к антибиотикам. Это также может привести к затруднению в лечении инфекции.

Авторы исследования пришли к выводу: скоро возбудитель дифтерии научится обходить защиту, которую дает вакцинация, и имеющееся лечение. Однако они указывают, что даже при худшем сценарии как вакцину, так и лечение можно модифицировать. Но чтобы избежать тяжелых последствий, нужно подготовиться заранее.