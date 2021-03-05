Ученые обнаружили, что если сахарный диабет 1 типа у женщин диагностируют в раннем возрасте, то месячные у них начинаются позже, а менопауза – раньше.

В научной работе ученые рассмотрели данные о 105 участницах длительного исследования осложнений сахарного диабета. Они обнаружили, что месячные у женщин с сахарным диабетом в среднем начинались на полгода позже, чем у их сверстниц из контрольной группы, у которых диабета не было.

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Диабет и деторождение

Менопауза при диабете в среднем наступала на два с половиной года раньше. То есть детородный период у них был короче примерно на три года.

Эти выводы о сокращении периода фертильности распространялись только на женщин, диагноз сахарного диабета 1 типа которым поставили в детском возрасте, до первых месячных. В случае развития болезни в более позднем возрасте такой феномен не наблюдался.

Почему диабет сокращает период деторождения

Ученые пишут, что инсулин играет важную роль в регулировании работы яичников. Нарушение его выработки может быть причиной изменения возраста начала и прекращения менструаций.

Авторы исследования подчеркивают, что в случае раннего развития сахарного диабета 1 типа у женщин речь идет не только о преждевременном старении яичников, но о широком спектре рисков для здоровья.

У них также существует повышенный риск развития сердечно-сосудистых болезней, остеопороза, преждевременной смерти в связи с ранней естественной менопаузой. Понимание этих рисков и разработка стратегий для их снижения – ключевые моменты для улучшения здоровья этих женщин,

– заявили авторы исследования.