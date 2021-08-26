Назвали диету, которая действительно лечит импотенцию

Ученые считают, что средиземноморский диетический паттерн улучшает здоровье сосудов и выносливость. В свою очередь, это способствует поддержанию мужского здоровья.

Влияние высокого давления на потенцию

Известно, что у мужчин с артериальной гипертонией эректильная дисфункция (импотенция) развивается чаще, чем у их сверстников с нормальным давлением. Это происходит из-за поражения стенок мелких сосудов при гипертензии и ухудшении кровотока в половом члене.

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Ранее исследования демонстрировали, что средиземноморская диета способствует снижению артериального давления и продлевает жизнь гипертоникам.

Новое исследование

В новой работе греческие ученые проверили, положительно ли она влияет на мужчин среднего возраста с высоким давлением и эректильной дисфункцией. В исследовании приняли участие 250 мужчин, средний возраст которых был 56 лет. Все они страдали от гипертонии и эректильной дисфункции.

Ученые разносторонне обследовали участников. С помощью опроса они оценили по 55-балльной шкале, насколько близок их рацион к средиземноморской диете. Также авторы определили физическую выносливость мужчин и проверили уровень тестостерона. Нарушения эрекции оценивали по 25-балльной шкале.

Влияние средиземноморской диеты на мужское здоровье

Ученые обнаружили, что мужчины, питание которых было близким по составу к средиземноморской диете (показатель выше 29), имели лучший кровоток в коронарных артериях, высокий уровень тестостерона и более эластичные артерии. Эрекция у мужчин из этой группы тоже была лучше, ее показатель был выше 14.