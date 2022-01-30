Польза продуктов, содержащих флавоноиды

Ученые из Пенсильванского университета опубликовали результаты 34-летнего наблюдения за добровольцами, которые предоставляли подробную информацию о своем рацион. Ученые сосредоточились на изучении влияния флавоноидов на организм.

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Справка! Флавоноидами богаты ярко окрашенные ягоды, овощи и фрукты, чаи, какао и красное вино.

Результаты наблюдения

Результаты наблюдения

Оказалось, что несколько порций богатых флавоноидами продуктов увеличивали продолжительность жизни добровольцев, которым в течение периода наблюдений был поставлен диагноз болезнь Паркинсона.

Рацион с флавоноидами снизил риски развития этой неизлечимой болезни среди других участников.

После учета различных сопутствующих факторов, которые могли повлиять на результаты исследования, ученые установили, что высокое потребление флавоноидов (примерно 670 мг в день) повышало шансы выживания на 70%.

Авторы отдельно выделили флавоноиды антоцианы, которые есть в красных ягодах. Полезными также назвали соединения флавоноидов в яблоках и зеленом чае.

Почему такой эффект флавоноидов

Поскольку флавоноиды являются антиоксидантами, вероятно они снижают уровень хронического нейровоспаления. Кроме того, они могут взаимодействовать с определенными ферментами и замедлять гибель нейронов.

Поэтому в дальнейшем ученые будут исследовать точные механизмы действия флавоноидов для людей с различными нейродегенеративными заболеваниями.