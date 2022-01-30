Назвали диету, которая снижает риски неизлечимой болезни

Результаты многолетнего наблюдения за пациентами доказали, что изменение рациона может увеличить продолжительность и улучшить качество жизни при неизлечимом диагнозе, с которым живут более 10 миллионов людей.

Польза продуктов, содержащих флавоноиды

Ученые из Пенсильванского университета опубликовали результаты 34-летнего наблюдения за добровольцами, которые предоставляли подробную информацию о своем рацион. Ученые сосредоточились на изучении влияния флавоноидов на организм.

Внимание Диета способна снизить уровень холестерина не хуже, чем статины

Результаты наблюдения

Оказалось, что несколько порций богатых флавоноидами продуктов увеличивали продолжительность жизни добровольцев, которым в течение периода наблюдений был поставлен диагноз болезнь Паркинсона.

Рацион с флавоноидами снизил риски развития этой неизлечимой болезни среди других участников.

Флавоноидами богаты ярко окрашенные ягоды, овощи и фрукты, чаи, какао и красное вино.Результаты наблюдения

После учета различных сопутствующих факторов, которые могли повлиять на результаты исследования, ученые установили, что высокое потребление флавоноидов (примерно 670 мг в день) повышало шансы выживания на 70%.

Авторы отдельно выделили флавоноиды антоцианы, которые есть в красных ягодах. Полезными также назвали соединения флавоноидов в яблоках и зеленом чае.

Почему такой эффект флавоноидов

Поскольку флавоноиды являются антиоксидантами, вероятно они снижают уровень хронического нейровоспаления. Кроме того, они могут взаимодействовать с определенными ферментами и замедлять гибель нейронов.

Поэтому в дальнейшем ученые будут исследовать точные механизмы действия флавоноидов для людей с различными нейродегенеративными заболеваниями.