Назвали добавку, которая эффективна в лечении болезни Альцгеймера
Источник:University of Delaware
Доклинические исследования показали, что витамин В способен замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Пока ученые не понимают, почему это происходит, но планируют изучить эффект для других нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Паркинсона и бокового амиотрофического склероза.
Ученые случайно обнаружили преимущество витамина В12
Исследования проводили на червях C. elegans, которые позволяют проследить развитие и прогрессирование нейродегенерации в течение нескольких дней. Сначала они изучали генетические особенности болезни Альцгеймера, однако случайные результаты заставили обратить внимание на витамин В12.
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Какую закономерность обнаружили ученые
Ученые в течение нескольких раз наблюдали одну и ту же ситуацию: скопление бета-амилоида провоцировало у червей паралич в течение 36 часов, другая группа наоборот через 1,5 суток все еще демонстрировала признаки движения. Оказалось, что у них был более высокий уровень В12, чем у червей из первой группы.
Добавка витамина червям с дефицитом В12 исправила ситуацию и отсрочила прогрессирование паралича. Ученые также обнаружили у них высокий уровень энергии и пониженный окислительный стресс.
Дальнейшие наблюдения показали, что В12 работает в тандеме с ферментом метионил синтазой и без него не имеет терапевтического действия. Кроме того, если на фоне нормального уровня В12 червям давали дополнительные добавки, это также не приводило к улучшениям.
Пока ученые не понимают, как работает весь механизм, а потому продолжили исследование.
Мы определили молекулярный путь и хотим выяснить, что еще он активизирует,
– добавила соавтор исследования Джессика Танис.
Дальнейшие исследования должны определить, есть ли польза от В12 для терапии других нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Паркинсона и бокового амиотрофического склероза.