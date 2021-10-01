Назвали добавку, которая эффективна в лечении болезни Альцгеймера

Доклинические исследования показали, что витамин В способен замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Пока ученые не понимают, почему это происходит, но планируют изучить эффект для других нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Паркинсона и бокового амиотрофического склероза.

Ученые случайно обнаружили преимущество витамина В 12

Исследования проводили на червях C. elegans, которые позволяют проследить развитие и прогрессирование нейродегенерации в течение нескольких дней. Сначала они изучали генетические особенности болезни Альцгеймера, однако случайные результаты заставили обратить внимание на витамин В 12 .

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Какую закономерность обнаружили ученые

Ученые в течение нескольких раз наблюдали одну и ту же ситуацию: скопление бета-амилоида провоцировало у червей паралич в течение 36 часов, другая группа наоборот через 1,5 суток все еще демонстрировала признаки движения. Оказалось, что у них был более высокий уровень В 12 , чем у червей из первой группы.

Добавка витамина червям с дефицитом В 12 исправила ситуацию и отсрочила прогрессирование паралича. Ученые также обнаружили у них высокий уровень энергии и пониженный окислительный стресс.

Дальнейшие наблюдения показали, что В 12 работает в тандеме с ферментом метионил синтазой и без него не имеет терапевтического действия. Кроме того, если на фоне нормального уровня В 12 червям давали дополнительные добавки, это также не приводило к улучшениям.

Пока ученые не понимают, как работает весь механизм, а потому продолжили исследование.

Мы определили молекулярный путь и хотим выяснить, что еще он активизирует,

– добавила соавтор исследования Джессика Танис.