Во всем мире около 50 миллионов человек с деменцией. К факторам риска развития этого заболевания среди прочего относят нездоровое питание. Даже кусочек колбасы или бекона в ежедневном рационе значительно повышает вероятность деменции в будущем.

Как происходило исследование

Чтобы оценить связь между употреблением различных видов мяса и развитием деменции, ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья и пищевых привычках более 493 тысяч англичан от 40 до 69 лет. Данные включали результаты опросов с 2006 по 2010 годы о частоте потребления мяса с шестью вариантами ответов от "никогда" до "более чем один раз в день".

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За восьмилетний период наблюдения в этой группе зарегистрировали 2896 случаев деменции. В основном это были люди с низким уровнем дохода и образованием, чаще всего мужчины, как правило курильщики с низкой физической активностью.

Многие участники были носителями гена ApoE, который кодирует белок аполипопротеин Е, который играет важную роль в метаболизме липидов. Известно, что один из его вариантов "e4" увеличивает риск сердечных заболеваний и деменции.

Обработанное мясо и деменция

Ученые сравнили риск развития деменции у людей, которые не едят обработанное мясо или делают это редко с теми, кто ест его регулярно. Употребление каждых дополнительных 25 граммов (одного ломтика бекона или колбасы) обработанного мяса в день было связано с увеличением риска деменции на 44%.

Оказалось, что этот фактор риска был одинаково выражен как для людей с генетической предрасположенностью, так и без нее.