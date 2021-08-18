Генерализованная хроническая боль

Генерализованной называют хроническую скелетно-мышечную боль, которая сопровождает остеоартрит, ревматоидный артрит, остеохондроз, фибромиалгию и некоторые другие болезни. От нее страдает 10-40% людей с этими заболеваниями.

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Ранее было известно, что она связана с повышенным риском развития рака, болезней периферических артерий, сердечно-сосудистых болезней.

Авторы проанализировали данные 2464 человек, за которыми наблюдали в среднем в течение 10 лет. Генерализованная боль была у 14% участников исследования. В остальных хронической боли не было или они страдали от других типов боли.

Как хроническая боль разрушает здоровье

Исследование показало, что у людей с генерализованной болью вероятность развития:

любого типа деменции был выше на 43%,

болезни Альцгеймера – на 47%,

инсульта – на 29%.

Ученые отметили, что риск не зависит от возраста, пола, демографических факторов, состояния здоровья и поведения. Боль может непосредственно влиять на когнитивные функции человека. Кроме того, она может быть составной частью ранней фазы деменции.