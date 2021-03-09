Ученые заметили, что когда уровни пыльцы в воздухе выше, то в этот же период наблюдается повышение заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2.

Исследователи из Технического университета Мюнхена (TUM) и Helmholtz Zentrum München провели крупномасштабное исследование.

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Весной 2020 года вспышка пандемии коронавируса совпала с сезоном цветения деревьев в северном полушарии. Эти наблюдения побудили международную группу исследователей провести обширное исследование. Ученые хотели знать, существует ли очевидная связь между концентрацией пыльцы в воздухе и уровнем заражения SARS-CoV-2.

Пыльца – важный экологический фактор, который влияет на частоту инфицирования. Группа с кафедры экологической медицины в TUM собрала данные о концентрации пыльцы в воздухе, погодных условиях и инфекции SARS-CoV-2. В свои расчеты ученые также включили данные о плотности населения и последствиях мер изоляции. 154 исследователя проанализировали данные о пыльце из 130 станций в 31 стране на 5 континентах.

Результаты исследования

Команда показала, что пыльца, которая переносится по воздуху, может составлять в среднем 44% изменений в уровне заражения. Причем в некоторых случаях играют роль влажность и температура воздуха.

В периоды без карантина, с каждым увеличением пыльцы на 100 зерен на кубический метр, уровень заражения коронавирусом повышался на 4%.

В некоторых городах Германии во время исследования зафиксировали концентрацию до 500 пыльцевых зерен на кубический метр, что привело к общему увеличению уровня инфицирования более чем на 20%.

Однако в регионах, где действовали правила изоляции, число инфицированных в среднем было только два раза ниже при сравнимых концентрациях пыльцы.

А еще пыльца ослабляет иммунный ответ

Высокие концентрации пыльцы приводят к слабому иммунному ответу дыхательных путей на вирусы, которые вызывают кашель и простуду. Когда вирус проникает в организм, инфицированные клетки обычно отправляют белки-мессенджеры. То же самое и с SARS-CoV-2. Белки, известные как противовирусные интерфероны, сигнализируют соседним клеткам об усилении противовирусной защиты. Кроме того, для борьбы с вирусами активируется соответствующая воспалительная реакция.

Но если концентрация пыльцы в воздухе высока, а пыльцевые зерна вдыхаются вместе с вирусными частицами, тогда образуется меньше противовирусных интерферонов.

Вы не можете избежать контакта с пыльцой, переносимой по воздуху. Поэтому люди из групп высокого риска должны быть проинформированы о том, что высокие уровни концентрации пыльцы в воздухе приводят к повышенной восприимчивости к вирусным инфекциям дыхательных путей,

– рассказал автор исследования Стефани Жиль.

Ученые добавили, что ношение маски для фильтрации частиц может предотвратить попадание вируса и пыльцы в дыхательные пути.