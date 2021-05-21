Врачи давно слышат жалобы пациентов на то, что прием алкоголя провоцирует у них приступы фибрилляции желудочков (мерцательной аритмии) – опасного вида нарушения сердечного ритма. Однако этот феномен очень сложно изучать, потому что связь между этими явлениями нужно изучать в реальном времени. То есть, "выследить" аритмию нужно сразу после того, как человек выпил.

Также по теме: Какое количество алкоголя вредит мозгу

Как проходило исследование

Новое исследование стало первым в своем роде. Его авторы смогли объективно подтвердить, что приступы мерцательной аритмии связаны с употреблением алкоголя.

В исследовании приняли участие 100 пациентов в среднем возрасте 64 года с временной мерцательной аритмией. То есть, нарушения ритма у них были постоянными. Участники носили кардиомониторы, которые фиксировали их сердечный ритм. Их просили включать этот прибор перед употреблением алкоголя. Уровень алкоголя в крови постоянно контролировал другой сенсор.

Влияние алкоголя на сердце

Исследование показало:

Даже один стакан вина или пива связаны с увеличением риска приступа мерцательной аритмии в два раза в течение четырех часов после выпивки.

Прием двух и более порций алкоголя (одна порция – эквивалент 10 граммов чистого спирта) увеличивали этот риск в три раза.

За четыре недели исследования приступы мерцательной аритмии были зафиксированы у 56 человек. Оказалось, что увеличение концентрации алкоголя в крови на каждые 0,1% повышает риск приступа на 40% на 12 часов.