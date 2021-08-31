Назвали еще одну пользу грудного вскармливания для недоношенных детей

Еще один важный аспект пользы грудного вскармливания изучила международная группа ученых. У младенцев, которые получали молоко в первые недели после рождения сердечные функции нормализовались в течение года.

Проблемы с сердцем у недоношенных детей

Авторы нового исследования предположили, что грудное вскармливание может способствовать улучшению сердечных функций у недоношенных младенцев. Такие дети нередко имеют различные дисфункции сердца, которые ухудшают общее состояние здоровья.

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Эти нарушения имеют долгосрочные последствия – люди, которые родились недоношенными, подвержены повышенному риску различных сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследование включили 80 детей, родившихся раньше срока с 2011 по 2013 год, в группу контроля вошли 100 младенцев, появившиеся на свет в тот же период. Состояние и функции сердца всех детей проверили с помощью эхокардиографии и повторили обследование через год.

Новая польза грудного вскармливания

Оказалось, что у недоношенных детей, которые с первых недель после рождения получали материнское молоко, функции и структура левого и правого желудочков сердца, а также другие важные показатели были значительно лучше, чем у младенцев на искусственном питании. Более того, в возрасте 1 года их кардиологические показатели сравнялись с показателями здоровых доношенных детей.

Результаты показывают, что грудное вскармливание может играть значительную роль в смягчении неблагоприятных сердечных рисков в раннем возрасте для недоношенных детей,

– отметили ученые.

По последним данным, у каждой десятой беременной или роженицы диагностируют COVID-19. Также ранее ученые выяснили, как часто у них случаются преждевременные роды.