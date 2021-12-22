Согласно данным, неалкогольная жировая болезнь печени есть у каждого четвертого человека. Обычно недуг носит бессимптомный характер.

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Отсутствие лечения может медленно приводить к циррозу печени, диабету и сердечно-сосудистым патологиям. Дисбаланс между потреблением и расходованием энергии рассматривается как ведущая причина болезни – отложение жира нарушает функцию митохондрий, приводя к инсулинорезистентности и воспалению.

Ученые из Германии проследили последствия жирной диеты на печень и скелетные мышцы на моделях мышей.

Часть грызунов регулярно бегала в колесе, другие вели малоподвижный образ жизни. После шести месяцев вмешательства ученые исследовали печень и мышцы животных на предмет изменений транскриптома и митохондриального протеома, липидного состава и функции митохондрий.

Как уберечься от жировой болезни печени

Результаты показали, что тренировки регулируют важные для расщепления глюкозы и фруктозы ферменты в печени, а вдобавок влияют на метаболизм митохондриального пирувата.

Как следствие, в печени накапливается меньше жира и специфических липидов, улучшается контроль уровня глюкозы и снижается метаболический стресс.

Физическая активность регулирует множество целей и метаболических путей, на которые не удается повлиять монотерапией,

– рассказала автор работы Кора Вейгерт.

Против этого недуга нет лечения

В настоящее время для лечения жировой болезни печени нет специфической терапии. Всем пациентам рекомендуют менять образ жизни, а особенно питание и физическую активность.

Смогут ли ученые использовать новые биомаркеры для разработки целевой терапии, пока неизвестно. Но профилактика ожирения печени с помощью спорта является лучшим инструментом для сохранения здоровья.