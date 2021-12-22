Согласно данным, неалкогольная жировая болезнь печени есть у каждого четвертого человека. Обычно недуг носит бессимптомный характер.
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Отсутствие лечения может медленно приводить к циррозу печени, диабету и сердечно-сосудистым патологиям. Дисбаланс между потреблением и расходованием энергии рассматривается как ведущая причина болезни – отложение жира нарушает функцию митохондрий, приводя к инсулинорезистентности и воспалению.
Ученые из Германии проследили последствия жирной диеты на печень и скелетные мышцы на моделях мышей.
Часть грызунов регулярно бегала в колесе, другие вели малоподвижный образ жизни. После шести месяцев вмешательства ученые исследовали печень и мышцы животных на предмет изменений транскриптома и митохондриального протеома, липидного состава и функции митохондрий.
Как уберечься от жировой болезни печени
- Результаты показали, что тренировки регулируют важные для расщепления глюкозы и фруктозы ферменты в печени, а вдобавок влияют на метаболизм митохондриального пирувата.
- Как следствие, в печени накапливается меньше жира и специфических липидов, улучшается контроль уровня глюкозы и снижается метаболический стресс.
Физическая активность регулирует множество целей и метаболических путей, на которые не удается повлиять монотерапией,
– рассказала автор работы Кора Вейгерт.
Против этого недуга нет лечения
В настоящее время для лечения жировой болезни печени нет специфической терапии. Всем пациентам рекомендуют менять образ жизни, а особенно питание и физическую активность.
Смогут ли ученые использовать новые биомаркеры для разработки целевой терапии, пока неизвестно. Но профилактика ожирения печени с помощью спорта является лучшим инструментом для сохранения здоровья.