Исследователи Принстонского университета установили, что люди, имеющие высшее образование, за последние 3 десятилетия жили дольше, чем те, кто не закончил университет.

Люди, которые имеют высшее образование – живут дольше

Лауреат Нобелевской премии Ангус Дитон и его коллега Энн Кейс обнаружили, что в зависимости от уровня образования увеличивается удлинённость жизни человека в то время, как зависимость от расы – снизилась.

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Образование действительно оказалось фактором, который может влиять на продолжительность жизни. Чернокожие и белые с четырехлетним дипломом сейчас гораздо больше похожи друг на друга, тогда как в 1990 году это было не так. Классовый разрыв стал гораздо более выразительным,

– сказал Кейс.

Разрыв в ожидаемой длительности жизни между людьми со степенью бакалавра и без него в пределах обеих расовых групп увеличился более чем вдвое. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, также это подтверждает.

На чем основаны такие выводы

По состоянию на 2018 год люди со степенью бакалавра могли прожить 48 лет из возможных 50 в возрасте от 25 до 75 лет – число, которое растет на протяжении десятилетий.

Для сравнения, те, у кого нет ученой степени, могли рассчитывать прожить 45 лет за тот же период, показатель уменьшился с 2010 года.

В то же время в 2019 году всего 36% американцев в возрасте 25 лет и старше имели степень бакалавра.