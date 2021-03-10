Назвали фактор, который влияет на продолжительность жизни
Исследователи Принстонского университета установили, что люди, имеющие высшее образование, за последние 3 десятилетия жили дольше, чем те, кто не закончил университет.
Люди, которые имеют высшее образование – живут дольше
Лауреат Нобелевской премии Ангус Дитон и его коллега Энн Кейс обнаружили, что в зависимости от уровня образования увеличивается удлинённость жизни человека в то время, как зависимость от расы – снизилась.
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Образование действительно оказалось фактором, который может влиять на продолжительность жизни. Чернокожие и белые с четырехлетним дипломом сейчас гораздо больше похожи друг на друга, тогда как в 1990 году это было не так. Классовый разрыв стал гораздо более выразительным,
– сказал Кейс.
На чем основаны такие выводы
По состоянию на 2018 год люди со степенью бакалавра могли прожить 48 лет из возможных 50 в возрасте от 25 до 75 лет – число, которое растет на протяжении десятилетий.
Для сравнения, те, у кого нет ученой степени, могли рассчитывать прожить 45 лет за тот же период, показатель уменьшился с 2010 года.
В то же время в 2019 году всего 36% американцев в возрасте 25 лет и старше имели степень бакалавра.
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