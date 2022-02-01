Один из них – непрерывный кашель. Соответствующий вывод обнародовали по данным Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании.
Внимание Топ-5 симптомов Омикрона у вакцинированных
Симптомы BA.2
По данным британских ученых, к главным симптомам нового подвида штамма Омикрон относятся следующие:
- высокая температура;
- непрерывный кашель;
- потеря или изменение обоняния и вкусовых рецепторов.
Что известно о подвиде Омикрона
- Он в 1,5 раза заразнее, чем его исходный штамм, соответственно, может распространяться быстрее. Преимущественно он способен заражать вакцинированных людей.
- Хотя пока нет никаких доказательств того, что вакцина снижает эффективность против симптомов болезни.
- Этот штамм еще называют "скрытым".
- Сейчас BA.2 обнаружили в около 50 странах мира и 17 штатах США.
- ВОЗ до сих пор не нашла никаких оснований обозначать этот подвариант как "вызывающий беспокойство" или даже "интерес". Пока они отслеживают, вызывает ли этот BA.2 более тяжелое заболевание.
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Симптомы исходного штамма Омикрон / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала