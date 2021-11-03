Так, люди с ослабленным иммунитетом имеют повышенный риск тяжелых последствий COVID-19. Это еще одно доказательство того, что таким людям необходима третья доза вакцины.

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Эти результаты показывают, что хотя две дозы вакцины мРНК против COVID-19 полезны для людей с ослабленным иммунитетом, такие люди гораздо менее защищены от тяжелых заболеваний, чем люди с нормальной иммунной системой,

– заявил ведущий автор исследования Питер Эмба.

По его словам, люди с ослабленным иммунитетом должны получить дополнительную дозу и ревакцинацию. Также им обязательно нужно соблюдать меры предосторожности, такие как ношение масок в общественных местах.

Эффективность вакцины зависит от иммунитета: подробные данные от CDC

Исследовательская группа собрала данные о более чем 89 000 госпитализаций в 9 штатах с января по сентябрь 2021 года. Это крупнейшее исследование по оценке эффективности вакцины против COVID-19 среди людей с ослабленным иммунитетом.

Анализ данных показал, что мРНК-вакцины (изготовлены Pfizer и Moderna) на 90% эффективны для защиты от госпитализации в связи с COVID у иммунокомпетентных людей и лишь на 77% для людей с подавленным иммунитетом.

У каких пациентов иммунитет был самым слабым

Различия были одинаковыми для разных возрастных групп. Однако эффективность сильно отличалась среди подгрупп с ослабленным иммунитетом. Например, он был ниже у пациентов с трансплантацией органов или стволовых клеток и выше у людей с ревматологическими или воспалительными заболеваниями.