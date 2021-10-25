Пожилые люди имеют более высокие риски смерти от COVID-19
Специалисты пришли к выводу, что в зоне риска находятся пожилые люди, которым в среднем 85 лет.
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Детали исследования
Средний возраст тех, кто не делал прививку против коронавируса, составил 78 лет. Такие люди могут умереть от болезни при наличии не менее 5 хронических заболеваний.
В частности, речь идет о проблемах с сердцем, деменции и наличии злокачественных образований.
Чтобы опубликовать выводы, ученые проанализировали 671 случай смерти невакцинированных людей и 171 летальный случай полностью вакцинированных.
Вакцинация уязвимых групп в Украине
К слову, в ближайшее время украинцам будут рекомендовать дополнительную дозу вакцины против COVID-19. Речь идет прежде всего о людях, которые имеют слабый иммунный ответ на стандартный курс вакцинации. Это, например:
- пациенты с онкозаболеваниями;
- пациенты, которые имеют серьезные проблемы с иммунитетом;
- иммунодефициты;
- пациенты, получающие препараты, подавляющие иммунный ответ и другие.
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