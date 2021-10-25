Назвали группу людей, которые имеют риски смерти от коронавируса несмотря на вакцинацию

Ученые из Национального института здравоохранения Италии рассказали, кто может умереть от коронавируса, несмотря на наличие прививки.

Пожилые люди имеют более высокие риски смерти от COVID-19

Специалисты пришли к выводу, что в зоне риска находятся пожилые люди, которым в среднем 85 лет.

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Детали исследования

Средний возраст тех, кто не делал прививку против коронавируса, составил 78 лет. Такие люди могут умереть от болезни при наличии не менее 5 хронических заболеваний.

В частности, речь идет о проблемах с сердцем, деменции и наличии злокачественных образований.

Чтобы опубликовать выводы, ученые проанализировали 671 случай смерти невакцинированных людей и 171 летальный случай полностью вакцинированных.

Вакцинация уязвимых групп в Украине

К слову, в ближайшее время украинцам будут рекомендовать дополнительную дозу вакцины против COVID-19. Речь идет прежде всего о людях, которые имеют слабый иммунный ответ на стандартный курс вакцинации. Это, например:

пациенты с онкозаболеваниями;

пациенты, которые имеют серьезные проблемы с иммунитетом;

иммунодефициты;

пациенты, получающие препараты, подавляющие иммунный ответ и другие.

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