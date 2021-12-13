Выяснили, что люди с психическими расстройствами в 5 раз чаще умирают от коронавируса и втрое чаще попадают в больницу из-за недуга.

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Прежде чем прийти к такому выводу, специалисты проанализировали данные 1 925 человек с шизофренией или другими психическими расстройствами, 1 483 пациентов с биполярным расстройством и 41 448 человек с депрессией.

В ходе исследования 16 282 пациента заболели COVID-19. 2 885 из них госпитализировали в больницы, а 1 081, к сожалению, умерли.

Обратите внимание! У пациентов с психотическими расстройствами в 4,84 раза большие шансы умереть от коронавируса, чем у людей без тяжелых психических заболеваний.

Риски смерти от COVID-19 по расстройствам

Риск смерти от COVID-19 был на 3,76 выше у людей с биполярным расстройством,

Люди с депрессией имели у 1,99 более высокие шансы умереть от коронавируса.

Среди пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы, более половины людей с психотическими расстройствами (52,6%) умерли по сравнению с 37,5% среди тех, у кого не было серьезных психических заболеваний.

Показатели госпитализаций

Среди инфицированных SARS-CoV-2 с психотическими или биполярными расстройствами доля госпитализаций составила 35,8 и 37,3% по сравнению с 16,6% среди людей без тяжелых психических заболеваний.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала

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