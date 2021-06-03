Как происходило исследование

Новое исследование впервые демонстрирует, как алкоголь влияет на здоровье людей с лишним весом. Для него ученые использовали данные британского Биобанка (большого исследования, в котором собраны медицинские данные и информация об образе жизни сотен тысяч людей).

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Ученые проанализировали данные более 465 человек в возрасте 40 – 69 лет, за которыми наблюдали в среднем в течение 10,5 года. Они сравнили риски со стороны печени у людей с лишним и с нормальным весом, которые пили больше, чем советуют британские рекомендации (более 10 стандартных порций, эквивалентных 10 граммам чистого спирта, в неделю).

Лишний вес и алкоголь

У людей c лишним весом или, страдающих ожирением риск развития алкогольной жировой болезни печени был почти на 600% выше, чем у тех, чей вес был нормальным.

Их риск смерти от этой проблемы был на 700% больше.

Лишний вес и ожирение увеличивали риск развития болезней печени у людей, которые пили алкоголь, не превышая нормы рекомендаций.

Этот риск у них был выше на 50% по сравнению с показателями людей с нормальным весом.

Ученые считают, что в новых медицинских справочниках должно быть отдельное упоминание о комбинированном вредном воздействии алкоголя и лишнего веса на здоровье.

Исходя из данных нашего исследования, люди с лишним весом, не только с ожирением, должны принимать алкоголь с осторожностью и, возможно, стремиться пить намного меньше, чем указано в рекомендациях,

– отметили авторы исследования.

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