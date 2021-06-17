Авторы нового исследования отметили, что почти у половины пациентов с пересаженными органами не вырабатываются антитела после получения двух доз вакцин Pfizer или Moderna, у остальных иммунная реакция значительно ниже в сравнении со здоровыми людьми.

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Как проходило исследование

В исследовании принимали участие 30 человек, которые перенесли трансплантацию органов и у них не выработался иммунитет после двух компонентов вакцины, или же титр антител был очень низким. Средний возраст добровольцев составлял 57 лет.

Все они вызвались сделать прививку третьей дозой вакцины и самостоятельно отслеживали уровень нейтрализующих антител после прививки.

Вакцинация тремя дозами

Примерно у трети пациентов, у которых после двух доз вакцины не выработалась иммунная защита, появились антитела после третьей прививки. В то же время у всех пациентов с низким уровнем антител титр стал высоким.

Все пациенты сообщили о том, что нормально перенесли вакцинацию с легкими или умеренными побочными эффектами – головной болью, утомляемостью, болью в мышцах и болевыми ощущениями в месте инъекции.

Ни один пациент не сообщил о лихорадке, и мы не наблюдали никаких анафилактических реакций или неврологических осложнений,

– сообщили авторы исследования, отметив, что за время исследования не было выявлено ни одного случая заражения среди участников.

Ученые назвали эти результаты "обнадеживающими" и призвали своих коллег провести более масштабные исследования, которые могли бы подтвердить, что третья доза вакцины может защитить людей с ослабленным иммунитетом.