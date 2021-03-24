Вопрос о том, почему дети менее склонны к тяжелому течению коронавируса и зачастую переносят его легко или бессимптомно, остается одной из главных загадок пандемии. Возможно, все дело в особенностях иммунного ответа.

Как происходило исследование

Исследователи Высшей школы медицинских наук им. Вейля Корнела проанализировали около 32 тысяч результатов теста на антитела, проведенные с апреля по август прошлого года. В этой группе иммунный ответ выработали почти у 1200 детей.

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Затем ученые исследовали подгруппу пациентов с положительным результатом теста – 85 детей и 3 648 взрослых, – чтобы определить уровень антител к иммуноглобулину IgG.

Разное количество антител в разном возрасте

Это ключевой тип антител, которые связываются со спайк-белком коронавируса, предотвращая его проникновение в клетки организма. Оказалось, что у 32 детей в возрасте 1-10 лет средний уровень IgG почти в пять раз превышал титр антител у 127 молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет.

После этого авторы исследования сосредоточились на еще одной группе 126 пациентов 1 – 24 лет с положительными результатами тестов, чтобы оценить реакцию антитела. В этой группе у детей от 1 до 10 лет средний титр был более чем в два раза выше, чем у подростков 11 – 18 лет, у которых, в свою очередь, уровень антител вдвое превышал титр у пациентов 19-24 лет.

Наши результаты показывают, что различия в клинических проявлениях COVID-19 у детей по сравнению со взрослыми пациентами могут быть частично связаны с возрастным иммунным ответом,

– отметили авторы исследования.