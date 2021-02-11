Ученые предупредили о "двойном ударе" пандемии для пожилых пациентов с деменцией. По мнению специалистов, эти люди особенно уязвимы сейчас, поскольку попадают в группу риска по возрасту и имеют сложности с запоминанием правил техники безопасности.

Американские ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья 61,9 миллиона американца в возрасте от 18 лет с февраля по август прошлого года. У более чем 15,7 тысячи человек в этот период был подтвержден COVID-19, 810 из них страдали деменцией.

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Деменция – фактор риска

После того, как исследователи скорректировали данные с учетом возраста, пола и расы, оказалось, что у таких пациентов риск инфицирования почти в три раза выше, чем у людей, не имеющих деменции.

Но даже повторная корректировка с учетом таких факторов, как сопутствующие заболевания и проживание в доме престарелых, показала, что у людей с деменцией в два раза больше шансов заразиться SARS-Cov-2. Кроме того, эти пациенты в 2,6 раза чаще попадают в больницу, а риск смерти от коронавирусной инфекции у них в 4,4 раза выше.

Авторы исследования сделали еще одну важную вещь, очень актуальную как для США, так и для других стран с высоким процентом чернокожего населения: у афроамериканцев с деменцией риск заражения почти в три раза выше по сравнению с белыми пациентами с тем же диагнозом.

Почему деменция увеличивает риски коронавируса

Ученые предположили, что повышенная уязвимость людей с деменцией связана в первую очередь с поведенческими факторами – из-за проблем с памятью они часто забывают о необходимости носить маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, деменция может вызвать повышенную восприимчивость людей с деменцией к вирусным и бактериальным инфекциям, включая пневмонию, сифилис, болезнь Лайма. Многие люди с деменцией уже имеют сосудистые нарушения, которые могут усиливаться из-за коронавирусной инфекции.